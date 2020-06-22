Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir

Yoldan geçen bir motorcu cadde üzerindeki merdivenlerde kucak kucağa oturan çifte müdahale etti. Bu anları kask kamerasına kaydeden kişinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Motorcuya ilk tepki ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan geldi.

Seyir halindeki bir motorcu, merdivende sarmaş dolaş olan çiftin yanına yaklaşarak "Kardeşim ne yapıyorsun sen burada? Burası Türkiye ayıp denen bir şey var. Çoluk var çocuk var burada. Edep denen bir şey var" diyerek tepki gösterdi.

"AKLA GELMEYECEK REZİLLİKLERİ YAPAN VARKEN BUNA LAF ETMEYE HAK YOK"

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, "Kimdir bu kişiler? Hangi hakla insanların yaşantılarına müdahale? Kapalı kapılar ardında, İnsanlıktan nasibini almamış, akla bile gelemeyecek rezillikler yapanlar varken, kimsenin kendi halinde yaşanan romantizmine laf etme hakkı yoktur. Korkunç bir cehalet ve bağnazlık" ifadelerini kullanarak sert çıktı.