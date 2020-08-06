Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye döneceğine neredeyse kesin gözüyle bakılan Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün Instagram paylaşımı sarı-lacivertlilerin transferi bitirdiği yönünde yorumlandı.
06.08.2020 07:45 | Son Güncelleme: 06.08.2020 08:22
Transfer dönemi hızlı bir şekilde başlarken Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül Instagram'dan yaptığı "Yarım kalan aşklar" yazan paylaşımı yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerle anlaştığı yönünde yorumlara neden oldu ve taraftarları sevindirdi.
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"YARIM KALAN HİKAYELER..."
Tecrübeli futbolcunun eşi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sadece şu yazıya yer verdi "Yarım kalan hikayeler tıpkı yarım kalan aşklar gibidir..."
1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI
Öte yandan TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı Lacivertli ekibin, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül transferlerini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.