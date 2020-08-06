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Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe'ye döneceğine neredeyse kesin gözüyle bakılan Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün Instagram paylaşımı sarı-lacivertlilerin transferi bitirdiği yönünde yorumlandı.

06.08.2020 07:45 | Son Güncelleme: 06.08.2020 08:22

Transfer dönemi hızlı bir şekilde başlarken Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül Instagram'dan yaptığı "Yarım kalan aşklar" yazan paylaşımı yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerle anlaştığı yönünde yorumlara neden oldu ve taraftarları sevindirdi.

"YARIM KALAN HİKAYELER..."

Tecrübeli futbolcunun eşi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sadece şu yazıya yer verdi "Yarım kalan hikayeler tıpkı yarım kalan aşklar gibidir..."

Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün eşi Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

1 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı Lacivertli ekibin, Mert Hakan Yandaş ve Gökhan Gönül transferlerini kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Gönül'ün paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Haber Yorumları (1)
MURAT: fenerbahçe taraftarı hangi yüzle alkıslayacak gökhanı cok merak ediyorum
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500
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