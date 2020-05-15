Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kendisine yöneltilen Gökhan Gönül talebine çok kısa bir cevap vererek açık kapı bıraktı.

ÖNERİYE TEK KELİMELİK CEVAP: ANLAŞILDI

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulurken Ali Koç'un Divan Kurulu'ndaki yanıtı, sarı-lacivertlileri şaşırttı.

Bir kongre üyesinin, "Bizim Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine "Anlaşıldı" şeklinde cevap verdi.