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"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda bir üyenin Gökhan Gönül talebine şaşırtan bir yanıt verdi. Ali Koç, "Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" şeklinde öneri getiren kulüp üyesine "Anlaşıldı" şeklinde yanıt verdi.

'Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı' önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı
15.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:39

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda kendisine yöneltilen Gökhan Gönül talebine çok kısa bir cevap vererek açık kapı bıraktı.

ÖNERİYE TEK KELİMELİK CEVAP: ANLAŞILDI

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona erecek olan Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulurken Ali Koç'un Divan Kurulu'ndaki yanıtı, sarı-lacivertlileri şaşırttı.

Bir kongre üyesinin, "Bizim Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine "Anlaşıldı" şeklinde cevap verdi.

'Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı' önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı

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Haber Yorumları (1)
TÜRK: Ego var ama neyin egosu bu Koç ta da. Hicbirsey beceremedi
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