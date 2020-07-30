Göçmenleri taşıyan yardım gemisine liman açmayan aşırı sağcı eski İtalyan bakan Salvini'nin...

İtalya'nın eski İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin, göçmenleri taşıyan bir yardım gemisine liman açmayarak yaklaşık 3 hafta denizde kalmasına yol açması nedeniyle yargılanmasının önü açıldı.

Aşırı sağcı, göç karşıtı Lig (Lega) partisinin liderliğini yapan Matteo Salvini, geçen yıl Ağustos ayında Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yaparken göçmenleri taşıyan gemileri İtalya'ya kabul etmeme politikası yürütüyordu. Salvini'nin günlerce güvenli liman talebini reddettiği gemilerden Open Arms, Ağustos 2019'da 19 gün boyunca denizde bekletilmişti.

Göçmenleri Akdeniz'de kurtaran yardım gemisi Open Arms, ancak savcılık kararıyla İtalya'nın Lampedusa Limanı'na yanaşabilmişti.

Sicilya'daki Palermo Savcılığı, Salvini hakkında insanları yasa dışı olarak alıkoyma ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla dava açılmasını talep etmişti.

Salvini'nin bakan olarak görev yaptığı dönemdeki eylemleri nedeniyle yargılanabilmesi için, Senato'nun onayı gerekiyordu.

Senato'da bugün yapılan oylamada 149!a karşı 141 oyla, Salvini'nin bu davada yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.

47 yaşındaki Salvini yargılanır ve suçlu bulunursa 15 yıla kadar hapis cezası alabilir.

'Bana büyük bir hediye'

Aşırı sağcı lider hakkında benzer bir dava daha bulunuyor. Salvini'nin, Temmuz 2019'da 131 göçmeni taşıyan İtalyan sahil güvenlik gemisi Gregoretti'nin İtalya limanlarına yanaşmasına ve göçmenlerin gemiden inmesine izin vermediği için de yargılanması bekleniyor. Bu davanın açılabilmesi için de Senato geçen Şubat ayında onay vermişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen bu davanın ön duruşmasının gelecek Ekim ayında yapılması planlanıyor.

Salvini, göçmenleri taşıyan gemilere liman açmama kararını "vatanı korumak için" aldığını savunuyor. Bugün Senato'da yapılan oylama öncesi Genel Kurul'a seslenen Salvini, "İtalya'yı savunmak bir suç değil. Bundan gurur duyuyorum. Yine olsa yine yaparım" dedi.

Muhalefet lideri, "Beni yargılanmaya yollarsanız bana büyük bir hediye vermiş olursunuz" diye de ekledi.

Bazı analistler de, anketlere göre son aylarda destek kaybeden Salvini'nin bu davalar ve göç meselesini yeniden gündeme getirerek desteğini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Anketlere göre Salvini'nin partisi Lig, halen birinci parti olsa da geçen yıl yüzde 37 civarında olan destek oranı şu an yüzde 25'e düşmüş durumda.

Ancak Salvini yargılanır ve mahkum edilirse siyasi kariyerine ara vermek zorunda kalabilir.