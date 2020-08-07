Gmail şifre değiştirme nasıl yapılır? Gmail şifre yenileme, şifremi unuttum şifre sıfırlama nasıl yapılır? (Resimli anlatım)

Güvenliğiniz için mail adresinizin şifresini 6 ayda bir değiştirmenizi tavsiye ederiz. Bu bağlamda en çok kullanılan mail servisi olan gmail'in şifresi nereden değişir, gmail şifre değişikliği nasıl yapılır, gmail şifre yenileme ve şifre sıfırlama nasıl yapılır? Şifremi unuttum nasıl gmail kurtarabilirim?

GMAİL ŞİFRE DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Google'a ait Gmail sayesinde ücretsiz şekilde insanlarla mailleşebilirsiniz, mesajlaşabilirsiniz. En çok kullanılan mail servisi olduğu için güvenliğe de dikkat etmek gerekmektedir. Uzmanlar en azından 6 ayda 1 şifre değişikliği yapılmasını tavsiye ediyor. Şimdi gmail şifre değişikliği nasıl yapılır onu adım adım anlatalım.

Gmail şifre değiştirmek için adım adım yapılması gerekenler:

1-) Öncelikle gmail hesabımızı açıyoruz. Ardından sağ üst taraftan profil resmimize tıklıyoruz ve açılan yerden "Google Hesabınızı yönetin" butonuna tıklıyoruz.

2-) Ardından yeni bir sayfa açılacak. Buradan sol menüden "Kişisel bilgiler" kısmına giriyoruz.

3-) Sonrasında en üst tarafta Profil bilgileri çıkacaktır. Buradan aşağıdaki resimde gördüğünüz gibi en alttaki "Şifre" bölümüne basıyoruz.

4-) Ardından Google eski şifremizi girmemizi isteyecek. Burada yeniden mail adresimizi ve şifremizi giriyoruz. Sonra "İleri" butonuna basıyoruz.

5-) Son olarak karşımıza yeni şifre oluşturma ekranı gelecektir. Buradan yeni istediğimiz şifreyi giriyoruz. Ardından alt tarafa yeni şifreyi 2. defa giriyoruz.

Mavi renkli "Şifreyi Değiştir" butonuna bastıktan sonra şifremiz değişmiş olacaktır.

Böylelikle Google Gmail şifremizi değiştirmiş, sıfırlamış yani yenilemiş oluyoruz.

GMAİL ŞİFRESİNİ NE ZAMANDA BİR DEĞİŞTİRMEK GEREKİR?

Güvenlik için Gmail şifresini en azından 6 ayda bir değiştirmekte fayda var. Eğer çok aktif gmail kullanıcısıysanız ve gmail ile önemli veriler alıp gönderme yapıyorsanız 1-2 ayda bir bile değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Yani ne kadar sıklıkla şifre değiştirirseniz sizin için o derece iyi olur.

GMAİL ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMAM GEREKİR?

Eğer gmail şifrenizi unuttuysanız mail hesabına girişte alt tarafta mavi renkli "Şifrenizi mi unuttunuz?" yazısı çıkacaktır. O yazıya tıklıyoruz ve Google bizden en son hatırladığımız şifremizi girmemizi istiyor.

Ardından Gmail sizin son hatırladığınız şifrenizi girmenizle sizin olduğunuzu yapay zeka sayesinde algılayacak ve yeni şifre kurmak için başka bir sayfaya yönlendirecektir. Ek olarak Google sizlere hesap kurtarması için bazı güvenlik soruları sorabilir. Bunlara doğru cevap verdiğinizde Gmail sizi yeni şifre değiştirmek için yeni bir sayfaya gönderecektir.