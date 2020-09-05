Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne giderken karayolunun sol tarafında bulunan ve 'gizemli yol' olarak bilinen yol, büyük ilgi görüyor. Kontağı kapalı ve çalışmayan halde bulunan araçlar bu yolda kendi kendine rampa çıkıyor.

Deneme yapmak için her gün onlarca vatandaşın ziyaret ettiği yolda, kontağı kapatılan otomobiller 200 metrelik yolu kendi kendine yokuş yukarı çıkıyor. Bazı vatandaşlar ise bu duruma inanmayan insanlar için hareket eden arabadan inerek arabanın yanında yürüyor.

Arabasının kendi kendine rampa yukarı çıkmasına inanamadığını belirten bir vatandaş, "Arabam çalıştırmadığım halde rampadan kendi kendine çıktı. Çok ilginç ben şuanda gerçekten çok şaşırdım. Bunun nasıl olduğunu anlayamadım. Arabadan da indim hareket halindeyken bu duruma inanamıyorum" dedi. - ERZURUM