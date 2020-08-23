Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi

Giresun ve ilçeleri dün akşamdan itibaren adeta felaketi yaşadı. Sağanak yağış sonrası selden etkilenen ilçelerden biri de Dereli oldu. Gün ağarınca ilçede çekilen fotoğraflar felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi. İlçedeki dükkanların neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi.

"KULLANILABİLİR TEK BİR DÜKKAN YOK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Dereli ilçesindeki durumu "Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır" ifadeleriyle anlattı.

İLÇEDE SABAH SAATLERİNDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR