Giresun serbest piyasasında 2020 ürünü fındık, kilosu 22 liradan sezona başladı

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, yeni mahsul fındık hasadının yörede devam ettiğini ve bahçelerde toplanan ürünlerin de harmanlara gelmeye başladığını belirtti. İlk turfanda ürünlerin pazara indiğini dile getiren Bölük, serbest piyasada sezon başlangıç fiyatının ise 22 lira olarak gerçekleştiğini aktardı.

AÇIKLANAN ALIM FİYATI PİYASAYA OLUMLU YANSIDI

İlerleyen süreçte fındık inişinin hızlanmasıyla birlikte pazardaki fiyatın tam anlamıyla oluşacağını kaydeden Bölük, TMO tarafından açıklanan alım fiyatının ise piyasaya olumlu yansıdığına işaret etti.

'SATMAK İÇİN ACELE ETMEYİN'

Bölük, üreticilere pazara fındığını getirmekte acele etmemeleri önerisinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Hele hele emanete vermekte hiç acele etmemelidir. Zira ürün üreticilerindir öncelikle. Her üretici, ürünün kendi malı olduğunu olduğunun bilinciyle hareket ederek, ihtiyacına göre pazara indirmelidir. İhtiyacı olmadığı halde pazara fındık arz etmek, fiyatın düşmesini ya da değerinin kaybetmesinden başka bir işe yaramaz."

Çiftçilerin ürününe sahip çıkmalarını isteyen Bölük, kalite ve verim düşüklüğünün önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti.