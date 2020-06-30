Bursaspor taraftarları, maça giremeyecek olmalarına rağmen 940 km yol gitti ve Giresun'da takımlarını yalnız bırakmadı

TFF 1. Lig'in üst sıralarında kıyasıya mücadele sürerken 31. haftada Giresunspor'a konuk olacak Bursaspor'da 3 taraftar, maça giremeyecek olmalarına rağmen takımlarını deplasmanda yalnız bırakmadı.

Bursasporlu taraftarlar, oyunculara moral vermek için 940 km yol giderek Giresun'a ulaştı.

TAKIMIN KALDIĞI OTELE GİTTİLER

Avrupa'nın birçok liginde olduğu gibi TFF 1. Lig'de de pandemi nedeniyle maçlar seyircisiz oynanıyor. Giresun deplasmanına giden yeşil-beyazlı 3 taraftarın ise takımın kaldığı otele gittiği ve oyunculara moral verdiği öğrenildi.

KRİTİK DEPLASMAN

Ligin 4. basamağında yer alan Bursaspor, 31. haftada Giresun'da kritik bir maça çıkacak. Topladığı 49 puanla bir üst sıradaki Adana Demirspor'un 2 puan gerisinde kalan yeşil-beyazlı ekibin ana hedefi ilk ikiye girmek ve playoff oynamadan Süper Lig'e geri dönmek.