Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı

İzmir'in Çeşme ilçesinde girdikleri evde emek yiyip içki içen 6 hırsız çevredeki marketlerden yaptıkları alışveriş sayesinde yakalandı. Adliyede ifadesi alınan 6 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

YAPTIKLARI ALIŞVERİŞ HIRSIZLARI ELE VERDİ

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Ilıca Mahallesindeki 3 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Evlerde yapılan incelemede hırsızlık şüphelilerin yemek yiyip, içki içtikleri belirlendi. Evlerde bulunan delillerden yola çıkan polis ekipleri, yakınlardaki marketlerdeki güvenlik kameralarından alışveriş yapan kişilerin kimliklerini belirlemeye çalıştı. yapılan inceleme sonucu yöre halkından olmadığı anlaşılan ve şüpheli olduğu değerlendirilen F.D.(16) tespit edildi.

ÇALDIKLARI EŞYALAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Soruşturmayı genişleten polis, F.D.'yi Konak ilçesinde bulunan evinde yakaladı. Emniyete götürülen F.D., ifadesinde Ö.A. (18), M.C. (17), F.A. (15), M.E.B. (20) ve M.D. (18) ile birlikte adreslere girdiğini itiraf etti. Harekete geçen ekipler, 5 şüpheliyi de adreslerinde yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken evlerden çaldıkları 2 televizyon, 2 bisiklet ve oyun konsolları ele geçirildi. Eşyalar tutanakla sahiplerine teslim edildi.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Çocuk Büro Amirliğine götürülen 6 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.D. ve M.E.B. savcılık ifadesinin ardından serbest kalırken, M.C., F.D., F.A. ve Ö.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.