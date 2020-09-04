Gezegenler: Gezegen isimleri ve gezegenlerin resimleri | Güneş sistemindeki gezegenler sıralaması ve hakkındaki tüm bilgiler

Güneş sistemindeki gezegenler güneşe yakınlığına göre sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Önceleri Plüton da gezegen sayılıyordu fakat sonradan çıkartıldı. Peki gezegen resimleri, isimleri nelerdir? Dünyaya ve güneşe en yakın gezegen nedir? En büyük ve en küçük gezegen nedir?

GEZEGEN NEDİR?

Gezegen (diğer bir adıyla seyyare), bir yıldızın etrafında dolanan gök cismidir. Genel anlamda gezegen kavramı, Güneş Sistemi içinde, Güneş'in doğrudan uydusu olan ve Uluslararası Gökbilim Birliği (IAU) tarafından bu tanıma uygun bulunmuş 8 gök cismini belirlemek için kullanılır. Fakat tabii ki bunların dışında da bir sürü gezegen mevcuttur. Ama gezegen denilince akla ilk güneş sistemindeki gezegenler gelmektedir. Bu bakımdan gezegen tabiri, 8 gezegeni ima etmektedir.

Güneş Sistemi'nde, resmî olarak kabul edilen 'sekiz gezegen'den başka, bu cisimlerle boyut, yörünge ve fiziksel özellikler açısından aynı gruba konabilecek yeni gök cisimlerinin keşfedilmesi, bir yandan da başka yıldızların etrafında da Güneş Sistemi gezegenlerine benzer gök cisimlerinin dolandığının saptanması, 'gezegen' tanımının sınırlarının bulanıklaşmasına neden olmuştur.

Uluslararası Gökbilim Birliği'nin (IAU), kabul ettiği Güneş Sistemi'nin 8 gezegeni, Güneş'e yakınlık sıralarına göre aşağıdaki gibidir:

Merkür Venüs Dünya Mars Jüpiter Satürn Uranüs Neptün

Güneş Sistemi'ndeki gezegenler sırayla

GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ GEZEGENLERİN İSİMLERİ

Güneş sisteminde toplamda 8 gezegen vardır. Bu gezegenler sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere 8 adettir. Önceleri Plüton da bu listeye dahildi ve toplamda 9 gezegen vardı. Lakin Plüton gezegeninin belli bir kısmı "Kuiper Kuşağı" sisteminde yer aldığı tespit edilmiş ve bu yüzden gezegenlikten çıkartılmıştır. Haliyle güneş sisteminde toplamda 8 gezegen mevcuttur. Sınavlarda, bilgi yarışmalarında ve derslerde 8 gezegen olarak kabul edilmektedir.

Güneş sistemindeki gezegenlerin sırasıyla isimleri şu şekilde:

Merkür

Venüs

Dünya

Mars

Jüpiter

Satürn

Uranüs

Neptün

GEZEGENLERİN RESİMLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Gezegenlerin isimlerinin yanı sıra resimleri de çok merak edilmektedir. Sırasıyla gezegenlerin resimlerini de sizlere paylaşalım.

1-) MERKÜR

Merkür

Merkür, Güneş Sistemi'ndeki en küçük ve Güneş'e en yakın gezegendir. Resmi yukarıdaki gibidir. Koyu gri rengindedir. Güneş sisteminin en hızlı gezegenidir. Adını Roma tanrısı Merkür'den almaktadır. Merkür'ün uydusu bulunmamaktadır.

2-) VENÜS

Venüs

Venüs, Güneş'e en yakın 2. gezegendir. En sıcak gezegen Venüs'tür. Diğer gezegenlerin tersine dönmektedir. Boyut olarak Dünya ile yaklaşık aynı boyuttadır. Venüs genellikle sarı-turuncu renklerinde görünür.

3-) DÜNYA

Dünya

Güneş'e en yakın 3. gezegen Dünya'dır. Mavi renkte görünmektedir. Dünyanın 1 tane uydusu vardır ve ismi "Ay" 'dır. Dünyamız kutuplardan basık ve ekvatordan ise şişkin bir yapıya sahiptir. Yani Geoid ve Elips şekillerindedir. Dünyanın resmi yukarıdaki gibidir.

4-) MARS

Mars

Güneş'e en yakın 4. gezegen Mars'tır. İsmini Roma tanrıçası Mars'tan aldığı söylenmektedir. Mars gezegeninin bir diğer adı "Kızıl Gezegen" demektir. Mars'ın 2 uydusu vardır. Bunlar Phobos ve Deimos'dur. Mars kızıl-kırmızı-turuncu karışımı renklerde gözükmektedir.

5-) JÜPİTER

Jüpiter

Jüpiter, Güneş'e en yakın 5. gezegendir. Güneş etrafındaki dönüşünü 12 senede tamamlamaktadır. Toplamda 79 uydusu bulunmaktadır. Jüpiter çapı ve kütlesi bakımından en büyük gezegendir. Yani Güneş Sistemi üzerinde yer alan gezegenlerin en büyüğü Jüpiter'dir.

6-) SATÜRN

Satürn

Satürn, Güneş'e en yakın 6. gezegendir. Güneş etrafındaki dönüşünü toplamda 30 senede tamamlamaktadır. Satürn'ün 30'dan fazla uydusu mevcuttur. Ortalama sıcaklığı -180 ºC derecedir. Satürn gezegeninin en büyük özelliği dış tarafında bulunan halkadır. Bu halka buz ve taşlardan oluşmaktadır. Resmine yukarıdan bakabilirsiniz.

7-) URANÜS

Uranüs

Güneşe en yakın 7. gezegen Uranüs'tür. Çoğu kaynağa göre ortalama sıcaklık bakımından gezegenler arasındaki en soğuk gezegen Uranüs'tür. Toplamda 27 uydusu mevcuttur. Güneş etrafındaki dönüşünü 84 senede tamamlamaktadır. Gezegenin sıcaklığı -214 ºCdereceye kadar düşmektedir. Uranüs mavi-yeşil rengi karışımı bir renktedir. Resmine yukarıdan bakabilirsiniz.

8-) NEPTÜN

Neptün

Güneş Sistemi'nde yer alan ve Güneş'e en uzak olan gezegen Neptün'dür. Güneş sisteminde 8. sırada yer alan Neptün gezegeninin 14 uydusu mevcuttur. Güneş Sistemi'ndeki en soğuk yerlerdendir. Gezegenin sıcaklığı -218°C dereceye kadar düşmektedir. Hidrojen ve Helyum bakımından oldukça zengindir. Yukarıda gördüğünüz gibi Neptün mavi renkli bir gezegendir.

EN BÜYÜK GEZEGEN HANGİSİDİR?

En büyük gezegen Jüpiter'dir. Dünyanın yaklaşık 317 katı büyüklüğündedir. Hem çap hem de kütle bakımından en büyük gezegen Güneş Sistemi'nde 5. sırada yer alan Jüpiter gezegenidir.

EN KÜÇÜK GEZEGEN HANGİSİDİR?

Güneş Sitemi'nde yer alan gezegenlerden en küçük olanı Merkür'dür. Aslında daha önceden Plüton gezegenken en küçük gezegen Plüton idi. Fakat sonradan gezegenlikten çıkarıldığı için en küçük gezegen ünvanı Merkür'e verilmiş oldu.

DOĞUDAN BATIYA DÖNEN TEK GEZEGEN HANGİSİDİR?

Güneş sistemindeki doğudan batıya dönen tek gezegen Venüs'tür. Yani Venüs diğer gezegenlerin tersi istikamette dönmektedir.

DÜNYAYA EN YAKIN GEZEGEN HANGİSİ?

Dünyaya en yakın gezegen nedir sorusuna çoğu insanın vereceği cevap Venüs'tür. Fakat, aslında Dünya'ya en yakın gezegen Merkür olabilir.

12 Mart Salı günü yayınlanan Physics Today dergisinde yer alan bir yoruma göre Venüs, yılın belirli bir döneminde yörüngesel olarak Dünya'ya en yakın gezegen konumuna geliyor. Ancak yılın bütününe baktığımızda Merkür, daha uzun bir süre Dünya'ya en yakın gezegen konumunda kalıyor.

Kısacası yapılan araştırmalara göre Venüs yılın bir bölümü dünyaya çok yakındır. Lakin yılın büyük bir bölümü Merkür dünyaya en yakın gezegen olarak ölçülmüştür.

Aslında şöyle de düşüneilirsiniz. Güneş sistemini 3 boyutlu olarak düşünün. Sonuçta Merkür ve Dünya aynı hizada olabilir. Ama Venüs, Güneş'in diğer tarafında yer almaktadır. Bu bakımdan 3 boyutlu hesap yapıldığında yakınlık mesafesi olarak Merkür Dünya'ya daha yakın olabiliyor.

GÜNEŞE EN YAKIN GEZEGEN HANGİSİ?

Güneşe en yakın gezegen Merkür'dür.

GÜNEŞE EN UZAK GEZEGEN HANGİSİ?

Güneş'e en uzak gezegen Neptün'dür.

KIZIL GEZEGEN HANGİ GEZEGENDİR?

Kızıl gezegen olarak adlandırılan gezegen Mars'tır. Güneş sisteminde Güneşe en yakın 4. gezegen olan Mars'ın diğer bir adı "Kızıl Gezegen" 'dir.

EN SICAK GEZEGEN HANGİSİDİR?

En sıcak gezegen Venüs'tür.

EN SOĞUK GEZEGEN HANGİSİDİR?

En soğuk gezegen Uranüs'tür. Normalde en soğuk gezegen Güneş sistemindeki en uzak 8. gezegen olan Neptün'dür. Fakat ortalama olarak sıcaklık hesaplığı yapıldığında Uranüs'ün ortalama sıcaklığı Neptün'den daha soğuk olmaktadır. Haliyle Uranüs genel anlamda baktığımızda daha soğuktur denilmektedir.

EN HIZLI GEZEGEN HANGİSİDİR?

Güneş sisteminde en hızlı gezegen Merkür'dür.