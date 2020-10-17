Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Ermenistan'ın 11 Ekim'deki kanlı saldırısının şokunu henüz üzerlerinden atamayan Azerbaycan'ın Gence kentinin sakinleri, yine uykudayken daha yıkıcı 2'nci kanlı saldırıya maruz kaldı. Ermenistan'ın Gence kentine yönelik füze saldırısı nedeniyle şu ana kadar 2'si çocuk 12 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in verdiği bilgilere göre, sivilleri uykudayken hedef alan füze, Ermenistan topraklarından ateşlendi.

TAHRİBAT BÜYÜK

Ermenistan sınırlarına yaklaşık 60 kilometre mesafede yer alan Gence, 500 bin nüfusa sahip ve Azerbaycan'ın 2'nci büyük kenti. Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarına doğru fırlatılan balistik füze, yerel saatle gece 01.00 sularında Gence kentinin Cevathan Mahallesi'ndeki Hüsü Hacıyev Sokağı'nda bulunan sivillere ait apartman ve evlere isabet etti. Düştüğü noktada büyük çaplı çukur oluşturan füze, 20 evin yıkılmasına neden oldu. Saldırı sonucu sokaktaki tüm evlerde büyük tahribat oluştu.

Evlerin enkazındaki çocuklara ait anıların bulunduğu albümler, ayakkabılar, oyuncaklar, kına tepsisi ve elbise gardıropları saldırının acımasızlığını gözler önüne serdi.

İşte Gence'den son görüntüler: