  

Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı

01.10.2020 23:48 | Güncelleme: 01.10.2020 23:54

Galatasaray'ın Rangers'a 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçın 85. dakikasında Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard ile Galatasaray Teknik Direktörü arasında tartışma yaşandı.

Galatasaray'ın Rangers'a 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçın son dakikalarında gergin anlar yaşandı.

Mücadelenin bitimine 5 dakika kala Rangers Teknik Direktörü Gerrard, sürekli itirazlarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 'çok konuşuyorsun' şeklinde el hareketi yaptı.

Bu hareketin ardından Terim, İngiliz teknik adama sert tepki gösterdi.

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