Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı
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Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı

01.10.2020 23:48 | Son Güncelleme: 02.10.2020 00:16

Galatasaray'ın Rangers'a 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçın 85. dakikasında Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard ile Galatasaray Teknik Direktörü arasında tartışma yaşandı.

Galatasaray'ın Rangers'a 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçın son dakikalarında gergin anlar yaşandı.

Mücadelenin bitimine 5 dakika kala Rangers Teknik Direktörü Gerrard, sürekli itirazlarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 'çok konuşuyorsun' şeklinde el hareketi yaptı.

Bu hareketin ardından Terim, İngiliz teknik adama sert tepki gösterdi.

Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı
Haber Yorumları (19)
RANGERS: Hahahaha
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
A.ONLER: Çömez gerard senin sildi, hiçbir hamlen tutmadı. Bunun huyudur yenilince konuyu başka tarafa çekmek.
Cevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır
DİYAR: Sayın terim orası Türkiye ligi değil orası uefa Avrupa ligi orda hakemleri baskı altına alamasın.
Cevap Yaz 3 9 Yayından Kaldır
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