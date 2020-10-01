Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı
01.10.2020 23:48 | Son Güncelleme: 02.10.2020 00:16
Galatasaray'ın Rangers'a 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçın 85. dakikasında Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard ile Galatasaray Teknik Direktörü arasında tartışma yaşandı.
Galatasaray'ın Rangers'a 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçın son dakikalarında gergin anlar yaşandı.
Mücadelenin bitimine 5 dakika kala Rangers Teknik Direktörü Gerrard, sürekli itirazlarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 'çok konuşuyorsun' şeklinde el hareketi yaptı.
Bu hareketin ardından Terim, İngiliz teknik adama sert tepki gösterdi.