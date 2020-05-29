George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacak

Hennepin Bölgesi Başsavcısı Mike Freeman, Chauvin'in tutuklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, polis memurunun üçüncü derecede cinayet ve taksirle adam öldürmeden yargılanacağını açıkladı. Freeman, olay yerindeki diğer üç polisle ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

4 POLİSİN İŞİNE SON VERİLMİŞTİ

Dolandırıcılıkla ilgili bir şikayet üzerine pazartesi günü George Floyd'u gözaltına alırken dizini ensesine basarak nefessiz kalmasına ve ölümüne sebep olan Chauvin ve beraberindeki 3 polisin işine son verilmişti.

POLİSİN DOSYASI KABARIK

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi bir adamı nefessiz bırakarak öldürmesinin ardından kentte büyük protestolara sebep olan polis hakkında 20'ye yakın şikayette bulunulduğu ve daha önce 2 kişiye ateş açtığı ortaya çıktı.

ÜLKE GENELİNDE PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Çevredekiler tarafından videoya alınan gözaltı sırasındaki polis şiddeti ülke genelinde büyük tepkilere neden oldu. Olaya karışan polislerin yargı önüne çıkarılması için başta Minnesota olmak üzere ABD'nin değişik yerlerinde protestolar sürüyor.