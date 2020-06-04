George Floyd protestoları: Eski ABD Savunma Bakanı Mattis, Trump için 'Bizi bölmeye çalışıyor' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kabinesinde Savunma Bakanı olarak görev yapmış olan James Mattis, Trump'ı "ülkeyi bölmeye çalışmak ve gücünü kötüye kullanmakla" suçladı.

Savunma Bakanlığı'ndan 2018 sonunda istifa eden Mattis, Trump'ın "olgun bir liderlik sergileyemediğini" belirtti.

The Atlantic için bir makale kaleme alan Mattis, "Donald Trump, Amerikan halkını birleştirmeye çalışmayan - çaba gösteriyormuş gibi bile davranmayan - hayatımda şahit olduğum ilk başkan. Aksine, bizi bölmeye çalışıyor" yazdı ve ekledi:

"Üç yıldır kasıtlı olarak süren bu bölme çabasının sonuçlarına şahit oluyoruz. Gördüğümüz olaylar üç yıldır olgun olmayan bir yönetimin varlığının sonucudur."

Mattis, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerle ilgil olarak da "Kanunlara uymayan birkaç kişi dikkatimizi dağıtmasın. Protestolar, toplum olarak değerlerimizi savunan onbinlerce vicdanlı insanın sesidir" değerlendirmesini yaptı.

Trump'ı protestoculara karşı Ulusal Muhafızları sokaklara konuşlandırmasını da sert şekilde eleştiren Mattis "Orduya, vatandaşlarımızın anayasal haklarını çiğneme emri verileceği aklımın ucundan geçmezdi" ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Parti'den de eleştiriler gelmişti

ABD'nin Minnesota eyaletinin en büyük kentlerinden Minneapolis'te siyah Amerikalı George Floyd'un gözaltına altına alınırken boğazına basılması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri düzenlendi.

46 yaşındaki George Floyd'un ölümü, ırkçılık tartışmalarını tekrar gündeme getirirken, ırklar arası gerilimin de bir kez daha su yüzüne çıkmasına neden oldu.

Trump'ın olaylar karşısındaki tutumu sol ve liberal kanadın yanı sıra Cumhuriyetçi Parti içinden de eleştirilere neden olmuştu.