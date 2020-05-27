George Floyd kimdir? George Floyd kaç yaşında ve neden öldürüldü? George Floyd ölümü nedir? ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd kim?

Amerika Birleşik Devletleri'nde sokak ortasında polis şiddetine maruz kalan ve boğularak öldürlen George Floyd tüm dünyada gündem oldu. Özellikle Amerika'da Afro-Amerikan vatandaşlar tarafından ırkçı saldırı olarak algınan olay ülkede büyük infial yarattı. George Floyd öldürülmesinden sonra halk sokaklara dökülerek protesto gösterilerine başladı. Peki ölen Afro-Amnerikan George Floyd kimdir? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde.

GEORGE FLOYD KİMDİR?

1974 yılında ABD'de doğanGeorge Floyd, Houston'dan Minneapolis'e iş bulmak ve çalışmak umuduyla gelmişti. Conga Latina Bistro'da güvelik görevlisi olarak iş bulan George Floyd'un ABD'de polis şiddetine maruz kalarak öldü. Boğularak öldürülen George Floyd'un son nefesini verirken 'anne anne' demesi tüm dünyada yürekleri burktu ve büyük üzüntü yarattı.. 46 yaşındaki Floyd'un ölümü ABD'de Afro-Amerikalı vatandaşların büyük tepkisine yol açtı. Irkçı saldırı olan nitelendirilen ölüm üzerine ABD sokakları karıştı ve protestolar düzenlenmeye başlandı.

GEORGE FLOYD

TÜM ÜLKEDE NEFES ALAMIYORUM PROTESTOLARI BAŞLADI

George Floyd'un öldüğü yerde toplanan eylemciler "Adalet yok, barış yok" sloganları attı. Floyd, gözaltına alınması sırasında polislere defalarca nefes alamadığını söylemişti. Eylemciler protesto sırasında Floyd'un bu yakarışına gönderme yaparak "Nefes Alamıyorum" sloganı attı. Protestoların bir çok eyalette gerçekleştiği belirtildi.