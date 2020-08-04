Gençliğim Eyvah dizisi oyuncuları gerçek isimleri nelerdir? Gençliğim Eyvah dizi bilgileri

Atv'de yayınlanan ve çok beğeni alan Gençliğim Eyvah dizisi oyuncu kadrosu çok geniş. Peki usta oyuncuların yer aldığı Gençliğim Eyvah dizisinde kimler rol alıyor? Gerçek isimleri nelerdir?

GENÇLİĞİM EYVAH NEDİR?

Gençliğim Eyvah, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 15 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Deniz Yılmaz Şayir'in oturduğu, senaryosunu Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter ikilisinin yazdığı, komedi ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ OYUNCULARI GERÇEK İSİMLERİ

Cengiz Bozkurt : Arif Asmalı

Levent Ülgen : Zekeriya Bozoğlu

Günay Karacaoğlu : Hacer Asmalı

Burak Tozkoparan : Zola Asmalı

Elif Doğan : Azra Bozoğlu

İpek Çiçek : Ayşe Bozoğlu

Ekin Mert Daymaz : Ahmet Asmalı

Ulviye Karaca : Nuriye Bozoğlu

Erdem Kaynarca : Çavi Bozoğlu

Bahar Süer : Suzan Asmalı Bozoğlu

Kemal Uçar : Veysi Bozoğlu

Ecem Atalay : Leyla Yıldız

Beyti Engin : Muhtar Metin

Dizideki oyuncuların gerçek isimleri solda, dizide canlandırılan karakterlerin isimleri ise sağda yazmaktadır.

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİ BİLGİLERİ

Gençliğim Eyvah dizisi yönetmeni kim : Deniz Yılmaz Şayir

Gençliğim Eyvah senaristi kim : Ayhan Barış Başar ve Ünal Yeter

Gençliğim Eyvah yapımcıları kim : Ali Gündoğdu ve İsmail Gündoğdu

Gençliğim Eyvah dizisi türü ne : Komedi-Dram

Gençliğim Eyvah dizisi kaç dakika : 130 dakika (2 saat 10 dakika)

Gençliğim Eyvah dizisi yayın tarihi : 15 Haziran 2020 - Günümüz

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ HANGİ KANALDA VE HANGİ GÜN?

Dizi ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Pazartesi günü ekranlara gelen Gençliğim Eyvah dizisini akşam saat 20:00'da televizyondan izleyebilirsiniz.