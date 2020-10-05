Gençliğim Eyvah 18. bölüm fragmanı çıktı mı? Gençliğim Eyvah 17. final bölümü izle! Gençliğim Eyvah dizisi final mi yapıyor? Son bölümde neler olacak?

Yeni dizi Gençliğim Eyvah ATV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Gençliğim Eyvah 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gençliğim Eyvah 17. bölüm kesintisiz izle! Gençliğim eyvah final bölümü izle!

GENÇLİĞİM EYVAH 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gençliğim Eyvah dizisi bugün yani 5 Ekim Pazartesi günü 17. bölümüyle final yapacaktır. Haliyle yeni bölüm çıkmayacağı için 18. bölüm fragmanı da bulunmamaktadır.

GENÇLİĞİM EYVAH 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

GENÇLİĞİM EYVAH YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hacer ve Nuriye'nin günahını alan Arif ve Zekeriya, şimdi de eşlerinin gönlünü yapıp vicdanlarını rahatlatmanın peşindedirler. Gönüllerini almanın yolu tatile götürmekten geçmektedir ama eşlerinin gitmek istediği yer Bodrum'dur. "Başka yer mi yok?" deseler de eşlerinin ısrarına boyun eğer, Bodrum'a gitmeyi kabul ederler. Gittiklerinde ise onları başka bir sürpriz beklemektedir: İtalyan anneler de Bodrum'da tatildedirler. Hem de aynı pansiyonda kalmaktadırlar.

Bakalım eşleriyle İtalyan anneleri bir araya getirmemek için türlü uğraş veren Arif ve Zekeriya bir kere daha paçayı kurtarabilecek midir?Aileler, tatile giderlerken geride kalanları ve iki dükkânı Suzan'a emanet ederler. Suzan'ın içinden Mahmut Hoca çıkar. Herkesin işine karışır. Zola ve Azra'yı görüştürmez. Görüştürürse de yanlarına Ayşe'yi takar, onları da Veysi'ye, Veysi'yi Çavi'ye takip ettirir. Bu durumdan sıkılan gençler, babamlar dönse de kurtulsak derdindedirler.Diğer tarafta Fikret'in Ahmet üzerinde baskısı artmaktadır. Ancak beklemediği bir şekilde Çağla'yı karşısında bulur. Çağla'nın Ahmet'ten yana tavır koyması bakalım ikilinin ilişkilerini nereye doğru götürecektir?

GENÇLİĞİM EYVAH FİNAL Mİ YAPIYOR?

Yayınlanacak 17. bölümüyle final yapacak olan Gençliğim eyvah dizisi bu akşam son kez seyirci karşısında olacak. 5 Ekim Pazartesi 2020 günü Gençliğim Eyvah dizisi final bölümüyle ATV ekranlarına gelecektir. Saat 20:00'da başlayacak olan dizi final bölümüyle seyircilerle buluşacaktır.

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arif ve Zekeriya'nın yirmi beş sene önce Bodrum'daki Kebapçılar Kongresi'nde oda arkadaşları olan Yakup çıkagelir. Arif ve Zekeriya'nın İtalyan kızlarla olan ilişkisini bilmesi bir yana, boşboğaz bir adamdır Yakup… Arif ve Zekeriya'nın eşlerinin yanında bir pot kırmadan önce Yakup'u bir an önce göndermesi gerekmektedir.

Azra'yı kaybetmesi bir yana, yaptığı fedakârlıktan habersiz olan ailesi ve sevdikleri Ahmet'e sırt çevirmiştir. Bir tek Çağla onu yalnız bırakmamakta, destek olmaktadır. Ama bir de üzerine Azra'yı Zola'ya isteyecekleri haberi gelince Ahmet tamamen yıkılır.

GENÇLİĞİM EYVAH 16. BÖLÜM İZLE...

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Cengiz Bozkurt/Arif Asmalı

Levent Ülgen/Zekeriya Bozoğlu

Günay Karacaoğlu/ Hacer Asmalı

Burak Tozkoparan/Zola Asmalı

Elif Doğan/Azra Bozoğlu

İpek Çiçek/Ayşe Bozoğlu

Ekin Mert Daymaz/ Ahmet Asmalı

Ulviye Karaca/ Nuriye Bozoğlu

Erdem Kaynarca/ Çavi Bozoğlu

Bahar Süer Suzan/Asmalı Bozoğlu

Kemal Uçar/Veysi Bozoğlu

Ecem Atalay/Leyla Yıldız

Beyti Engin/Muhtar Metin