Gençlerbirliği'nden ayrılan Hamza Hamzaoğlu Yeni Malatyaspor'la anlaştı

Süper Lig'de sezonu Hikmet Karaman'la tamamlayan ancak deneyimli çalıştırıcı ile yolları ayırma kararı alan Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu getiriliyor.

beIN SPORTS'un haberine göre Hamza Hamzaoğlu ve Yeni Malatyaspor yönetimi anlaşmaya vardı.

"KARAMAN'LA SÖZLEŞMEMİZİ FESHEDECEĞİZ"

Hamza Hamzaoğlu, geçen sezonu Gençlerbirliği ile noktalamıştı. Başkent ekibi Süper Ligi 36 puanla 12. sırada tamamlamıştı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrılacağını duyurmuştu. Çelikel, yaptığı açıklamada, "Hikmet Karaman ile mukavele karşılıklı feshedilecek. Takıma verdiği emeklerden dolayı Karaman'a teşekkür ederiz. Yeni hoca gelene kadar takımı sportif direktör Ali Ravcı ile antrenörümüz Hakan Çalışkan çalıştıracak." ifadelerini kullanmıştı.