Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli magazin gündeminde yer almayı başaran çıkan genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.

Instagram'da 2.7 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans hareketleri yaptığı ve poz verdiği videosunu takipçilerinin beğenisine sundu. Tilki'nin "Sürpriz gelecek" notuyla yaptığı paylaşıma 63 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

TAKİPÇİLERİ TERLİKLERE TAKILDI

Aleyna Tilki'nin takipçileri ise Tilki'nin ayağındaki terliklere takıldı. Tilki'nin ayağındaki büyük terlikler videoyu izleyenlerin gözünden kaçmadı.