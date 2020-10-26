Genç ressam Sinem Demirci'nin son çalışması büyük beğeni topladı

Başarılı kadın portre çalışmalarıyla adından söz ettiren ressam Sinem Demirci yine farklı bir eserle dikkatleri üzerine çekti.

"ONLAR ARTIK KAVANOZ KAPAKLARI DEĞİL"

Kavanoz kapaklarına yaptığı çizimleri bir araya getirerek ortaya koyduğu eseri sosyal medyadan paylaşan Demirci şu sözlere yer verdi; "Onlar artık kavanoz kapakları değil, hikayelerimiz... Günlerdir üzerinde çalıştığım eserim ile tanışın."

Demirci'nin "We are eyes" adını verdiği eseri kısa sürede beğeni topladı.

Sinem Demirci'nin son çalışması

SİNEM DEMİRCİ KİMDİR?

1991 yılı İstanbul doğumlu olan Sinem Demirci, Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımbölümünü tam burslu kazanarak mezun oldu. Çalışmalarının tamamında kadın portrelerini tercih eden sanatçı, doğada birbirine mutlak bir döngü olduğunun farkında olduğunu, ancak doğanın her bir parçasında dişilerin en güçlü ve derin duygular yaşadığına inandığını belirtiyor.

Demirci, çalışmalarını www.instagram.com/snmdmrcii hesabından paylaşıyor.

Genç ressamın başarılı eserlerinden bazıları: