Genç oyuncu transferine yönelen Beşiktaş, Jorel Eto'o Beh Nguema'yı denemeye aldı

Gelecek sezon teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde iddialı bir kadro kurma hedefi olan Beşiktaş'ta genç bir oyuncu gündeme alındı.

Gabonlu futbolcu Jorel Eto'o Beh Nguema, siyah-beyazlı formayla denemeye girdiğini açıkladı.

"KARİYERİM İSTANBUL'DA OLACAK"

Açıklamalarda bulunan Beh Nguema, kariyerinin ilerleyen yıllardaİstanbul'da olacağını söyledi. "İşler benim istediğim gibi gitti. Sportif kariyerim, İstanbul'da olacak" diyen 19 yaşındaki futbolcu, "19 yaşın altındakiler ve profesyoneller arasında çok büyük bir fark var. Rezerv takım ile dört antrenör tarafından değerlendirmeye tabi tutuldum. Antrenmanlar inanılmaz yoğun geçti. Her şey çok net, oyunda çok fazla teknik bilgi var ve çok hareketli. 90 dakika boyunca uyanık olman gerekiyor. Konsantrasyonunu yüzde yüz olarak sadece saha içine yansıtman gerekli. Bireysel antrenman süreçlerinin ardından yedek takıma katılmam gerektiğine ben ikna oldum. Teknik ekibin ve kulüp yöneticilerinin cevabını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

AVRUPA İÇİN YARIŞI SÜRDÜRÜYOR

Sergen Yalçın ile kısa sürede yükselişe geçen Beşiktaş, Avrupa kupalarını katılmak için Süper Lig'de mücadelesini sürdürüyor. 29 hafta sonunda 50 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.