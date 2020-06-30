HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Genç oyuncu transferine yönelen Beşiktaş, Jorel Eto'o Beh Nguema'yı denemeye aldı

Geleceğe yönelik transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, kadrosuna genç oyuncuları da monte ediyor. Siyah-beyazlı ekip, 19 yaş altı takımı için Gabonlu Jorel Eto'o Beh Nguema'yı denemeye aldı.

Genç oyuncu transferine yönelen Beşiktaş, Jorel Eto'o Beh Nguema'yı denemeye aldı
30.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:42

Gelecek sezon teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde iddialı bir kadro kurma hedefi olan Beşiktaş'ta genç bir oyuncu gündeme alındı.

Gabonlu futbolcu Jorel Eto'o Beh Nguema, siyah-beyazlı formayla denemeye girdiğini açıkladı.

"KARİYERİM İSTANBUL'DA OLACAK"

Açıklamalarda bulunan Beh Nguema, kariyerinin ilerleyen yıllardaİstanbul'da olacağını söyledi. "İşler benim istediğim gibi gitti. Sportif kariyerim, İstanbul'da olacak" diyen 19 yaşındaki futbolcu, "19 yaşın altındakiler ve profesyoneller arasında çok büyük bir fark var. Rezerv takım ile dört antrenör tarafından değerlendirmeye tabi tutuldum. Antrenmanlar inanılmaz yoğun geçti. Her şey çok net, oyunda çok fazla teknik bilgi var ve çok hareketli. 90 dakika boyunca uyanık olman gerekiyor. Konsantrasyonunu yüzde yüz olarak sadece saha içine yansıtman gerekli. Bireysel antrenman süreçlerinin ardından yedek takıma katılmam gerektiğine ben ikna oldum. Teknik ekibin ve kulüp yöneticilerinin cevabını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

AVRUPA İÇİN YARIŞI SÜRDÜRÜYOR

Sergen Yalçın ile kısa sürede yükselişe geçen Beşiktaş, Avrupa kupalarını katılmak için Süper Lig'de mücadelesini sürdürüyor. 29 hafta sonunda 50 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 30. haftasında 6 Temmuz Pazartesi günü Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı Spor
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu Spor
Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı Spor
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı Spor
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü Spor
Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir Spor
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Evinin bodrumunda odun ararken tahtaya yapışmış iskelet buldu: Böyle bir şey ilk kez görüyorum
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi
Obradovic'in ayrılığıyla sarsılan Fenerbahçe Beko, genel menajer Gherardini ile 2 yıllık sözleşme yeniledi
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf 'yanlışlıkla' dedi
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı
Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
Türkiye'nin konuştuğu şiddet davasında karar çıktı! İşkenceci babaya da kızına da hapis cezası
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Derby County forması giyen Andre Wisdom, bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı
Derby County forması giyen Andre Wisdom, bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Donald Trump Halife Hafter Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Cenk Eren Şeyma Subaşı Safiye Soyman
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Bursa Çocuk Milli
Şu an buradasınız: Genç oyuncu transferine yönelen Beşiktaş, Jorel Eto'o Beh Nguema'yı denemeye aldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 10:42:21. #1.15#
title