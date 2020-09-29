Kiralık gelinliği kirlendiği için almayan kadını, kız kardeşiyle beraber darp ettiler

Adana'da gelinlik kiralayan bir çift, gelinliği geri vermek için geldikleri mağazadaki kadın satış danışmanına dehşeti yaşattı. Damat, sahilde dış çekim yapıp gelinliği kötü duruma getirdikleri için sözleşme gereği gelinliği alamayacağını söyleyen satış danışmanının burnunu kırdı. Tüm bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, genç kadın yaklaşık 1 aylık psikolojik tedavi sonrası kendine gelebildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçen 29 Ağustos'ta Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Bulvarı üzerinde bulunan bir gelinlikçide meydana geldi. İddiaya göre, 15 yıldır satış danışmanı olarak çalışan evli ve 3 çocuk annesi Eylem Ertik (41) 17 Ağustos günü evlilik hazırlığında olan damat M.K.İ. ve eşi İ.İ.'ye 6 bin liraya gelinlik kiraladı.

SÖZLEŞME GEREĞİ GELİNLİĞİ KİRLİ KABUL ETMEDİ

Kiralama bedelini ödeyip sözleşme imzalayan çift, 27 Ağustos'ta düğünlerini, 28 Ağustos'ta da sahilde dış çekimlerini yapıp 29 Ağustos Cumartesi günü gelinliği teslim etmeye geldi. Ancak gelinliği gören Ertik, gelinliğin sahilde dış çekim yapılıp denize girildiği için çok kötü durumda olduğunu, içerisinden kumların döküldüğünü ve sözleşme gereği gelinliği o şekilde geri kabul edemeyeceğini söyledi.

AKRABALARI İLE MAĞZAYA GELİP SÖZLEŞMEYİ YIRTTILAR

Çift ve satış danışmanı ne yapacakları hakkında konuşurken Eylem Ertik, çifte bin 500 TL daha verip gelinliği satın almaları gerektiğini söyledi. Bunun üzerine damat, kredi kartından 500 lira çektirip geri kalanını akşam vereceklerini söyleyip gelinliği de alıp mağazadan ayrıldı. Akşam 17.30'da ise İ.İ., M.K.İ.'nin kız kardeşi M.N.İ ve ismi öğrenilemeyen yengesiyle amcaları tekrar mağazaya geldi. Gelinlik satan mağazanın sahibiyle konuşan kişiler daha sonra fazla para aldıkları iddiasıyla mağazayı suçlayıp 6 bin 500 liralarını geri talep etti. Eylem Ertik ve mağaza çalışanları ise sözleşmeyi gösterip böyle bir durumun olmadığını anlatmaya çalıştı ancak o sırada evli çiftin amcası sözleşmeyi alıp yırttı.

YERE DÜŞÜRÜP YÜZÜNE VURDULAR

Bu sırada Eylem Ertik de mağazanın dışında bekleyen damat M.K.İ.'yi çağırmak için hamle yaptı ancak M.K.İ.'nin kardeşi M.N.İ, Ertik'in üzerine saldırıp kadını yere düşürdü. Ertik arkadaşlarının yardımıyla yerden kalkmaya çalışırken mağazaya giren M.K.İ. de Ertik'in yüzüne yumruk attı.

Kadının burnu kırılıp gözünde hasar oluşurken, karşı taraf ise mağazadan ayrılıp dışarıda camları yumrukladı. Tüm bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, genç kadın da mağazaya gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

8 SAAT HASTANEDE KALDI

Yaklaşık 8 saat hastanede kalan kadın daha sonra karakola gidip şikayetçi oldu ancak M.K.İ.'nin ifadesinin alınıp bırakıldığını öğrenince ikinci bir şok yaşadı. Yaklaşık 1 aydır tedavisi süren Eylem Ertik, psikolojik destek alıp yeni yeni kendisine gelirken yaşadığı olayı anlattı.

Eylem Ertik, "Gelin ve damat beye gelinlik kiralamasını yaptık, düğünleri oldu ve ardından dış çekimden sonra gelinliği bize geri getirdiler. Gelinliği çok kötü bir şekilde getirmişlerdi. Biz de sözleşmemizde de olan madde gereği zararı karşılamaları veya satın almaları gerektiğini söyledik. Onu da kabul edip, bize ufak bir ödeme yapıp mağazadan ayrıldılar" diye konuştu.

"BİZ SENİ GASP MI ETTİK, GEL KONUŞALIM"

Ailenin akşam tekrar gelip tartışma başlattığını söyleyen satış danışmanı Eylem Ertik, "Akşam üzeri amca ve yengeyle gelip gelinliği ortaya fırlatıp direk kavgaya başladılar. Biz de bunun bir anlaşma olduğunu, kurallara uyduğumuzu ve onların da kurallara uyması gerektiğini söyledik. Onlar bunu kabul etmediler ve bağırıp tartışma çıkarttılar. Damat o sırada yoktu ben de damat dışarıdan gelirken 'Biz seni gasp mı ettik, gel konuşalım' derken kız kardeşi beni yere düşürdü. Ben yerden arkadaşlarımın yardımıyla kalkarken damat gelip benim burnuma ve gözüme yumruk attı" ifadelerini kullandı.

"CAHİLLİĞİNE VERMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

"Ben şu an çalışamıyorum ve psikolojik destek alıyorum. Ben o gün sabah 04.00'e kadar hastanede kaldım. Burnumun kırığını düzeltmeye çalıştılar. Sabah karakola gittiğimde ise onun sadece ifade verip gittiğini, cahilliğine vermem gerektiğini söylediler. Davacıyım tabi ki de. O kişi serbestçe gezip dolaşmamalı. Olay benim şahsi meselem bile değil. Hatta daha sonrasında bütün ödemelerini geri istiyorlar. Tabi ki hakları yok. Ben 15 yıldır bu işi yapıyorum hepsi çocuğum yaşında hiç böyle bir şey yaşamadım. Damadın kız kardeşi olay bittikten sonra hala cama vurup tehditler savurdu. Damat da sonra içeri girip sizin burayı yakacağım, yıkacağım diye tehdit etti. Bu olayın böyle kalmamasını, hepsinin cezasını çekmesini istiyorum."