Altın fiyatlarının artması bunu da yaptırdı! Gelin ve damada rende ve süzgeç taktılar

Nevşehir'de bir düğünde gelin ve damada dayı ve yengesi tarafından altın yerine rende ve mantı süzgeci takılması davetlileri hem şaşırttı hem de güldürdü.

10.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 10.08.2020 14:39

Nevşehir'de yapılan bir düğün töreninde gelin ve damada altın takmak yerine rende ve mantı süzgeci takan dayı ve yenge düğüne katılan davetlileri güldürdü.

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VATANDAŞLAR ARTAN ALTIN FİYATLARINA TEPKİLİ

Son günlerde artan altın fiyatlarına tepki gösteren davetliler gelin ve damada birbirinden ilginç hediyeler veriyor. Bunun son örneği ise Nevşehir'de yaşandı. Büyük bir mutluluk içerisinde sevdikleri ile mutlu anlarını paylaşan Feyza ve Kenan Balcı çifti takı merasimi öncesinde gönüllerince eğlendi.

NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Takı takma törenine geçildiği sırada ise gelinin dayısı Mustafa Katlı ve yengesi Nurhayat Katlı takı töreni için sıraya girdi. Dayısı ve yengesinden altın takmasını bekleyen genç çift, dayısının damada mantı süzgeci, yengesinin ise geline rende takması sonrasında neye uğradıklarını şaşırdı.

O anlara şahit olan davetliler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.