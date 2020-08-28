Başrollerinde Erkan Petekkaya ve İlayda Çevik'in yer aldığı Gel Dese Aşk dizisi ani bir kararla yayından kaldırıldı. Gelişme sonrası Gel Dese Aşk dizisi final yaptı mı? Gel Dese Aşk dizisi bitti mi? Gel Dese Aşk dizisi neden yok? Gel Dese Aşk dizisi neden yayından kaldırıldı konuları merak edildi.

GEL DESE AŞK DİZİSİ FİNAL YAPTI MI?

ATV ekranlarında 4 bölüm yayınlanan ve çarpık ilişkilerden dolayı RTÜK'e şikayet edilen Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren çarpık ilişkiler barındıran konusundan dolayı RTÜK'e şikayet edildi. Dizide bir babanın, genç kızının, arkadaşı ile çarpık ilişkisini konu alması ve bu ilişkinin eş tarafından ört bas edilmesi büyük tepki çekmişti.

GEL DESE AŞK'IN KONUSU NE?

Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüstür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından hakaretler eşliğinde kapı dışarı edilir. Şirkette tesadüfen Murat'la tanışır, Bahar. Murat bu hayat dolu kızdan etkilenir. Aşk, Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenirken iki kadın arasında gelgitler yaşar. İlk aşkı, ilk göz ağrısı, çocuklarının annesi Yasemin'le, ikinci baharı Bahar arasında savrulur, durur.