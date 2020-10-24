Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıkan Eser Yenenler, şimdi de koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Eser Yenenler, koronavirüse yakalandı. Aldığı test sonucu kendini evde karantinaya alan ve tedavi sürecine başlayan Yenenler'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVLERİ TUTUŞMUŞTU

Geçen aylarda şehrin kalabalığından kaçıp orman içinde bir eve taşınan Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler büyük korku yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler, evdeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıkmıştı. Bacadan dumanlar çıktığını gören aile, üç saat boyunca korku dolu anlar yaşamıştı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Şömineyi yaktık ve sonrasında şömine birden alev aldı. Baca tutuştu. Ne olduğunu anlamadık. Üç itfaiye ekibiyle iki ambulans geldi."