Geçinemiyorum diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi

Ünlü popçu Demet Akalın ve Okan Kurt çifti önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Konserleri iptal olduğu için ekonomik zorluklar yaşadığını söyleyen Akalın'ın Kurt'la iki lüks araçla Nişantaşı'na gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

"ÇOK AĞRIM VAR"

Habertürk'te yer alan habere göre: Dişindeki dolgu düştüğü için tedaviye gelen Akalın, "Çok ağrım var. Dişlerimden dolayı bir haftadır doktora gidip, geliyorum. Aynı zamanda diyet de yapıyorum" dedi.

İKİ LÜKS ARAÇLA GELDİLER

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle konserleri iptal olduğu için "Geçinemiyorum" açıklamasını yapan Demet Akalın'ın iki lüks araçla görüntülenmesi dikkat çekti. Çift, lüks araçlarını valeye bırakarak işlerini halletmek üzere uzaklaştı.

İkili, araçlarından indikten sonra maske takmayı da ihmal etmedi.