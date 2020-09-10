Gece Görüşü sunucusu kimdir? Gece Görüşü sunucusu Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Hande Fırat hayatı ve biyografisi!

Sevilen TV programı Doya Doya Moda, izleyicilerin beğenisini topluyor. Merak konusu haline gelen Gece Görüşü hakkında, Gece Görüşü sunucusu Gece Görüşü kimdir? Gece Görüşü sunucusu Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Hande Fırat hayatı ve biyografisi gibi konular merak ediliyor.

GECE GÖRÜŞÜ SUNUCUSU HANDE FIRAT KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Eylül 1974

Kaç yaşında: 46 yaşında

Nereli : Ankara, Türkiye

Hande Fırat, 10 Eylül 1974'te Ankara'da doğdu. Ortaöğrenimini Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı.

Kariyeri

Fırat, televizyonculuk kariyerine yükseköğrenimi devam ederken başladığı staj ile adım attı. Kanal D, NTV ve BRT'de görev aldı. Kasım 1999'da CNN Türk'te başbakanlık muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2011'de CNN Türk'ün, 2014'te de Kanal D'nin Ankara Temsilcisi oldu.

2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı FaceTime üzerinden CNN Türk canlı yayınına konuk etti. Erdoğan'ın halkı sokağa çıkmaya çağırmasıyla darbenin gidişatını değiştiren bu yayın, Fırat'ın başarısı olarak görüldü. Aynı yıl düzenlenen 43. Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın Medya Olayı" dalında ödüle layık görüldü.

Hande Fırat, darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişime geçtiği iPhone marka telefonunu, Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu girişine yakın bir konumda açılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sergilenmek üzere bağışladı. Fırat'ın telefonunun yanında da Erdoğan'ın telefonu konuldu.

Kişisel yaşamı

Fırat, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. 2005'te Nehir adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 5 Aralık 2017'de iş adamı Murat Özvardar ile evlendi.

Resim sanatıyla da ilgilenen Hande Fırat, 10 Nisan 2019'da CerModern'de 'Renklerdir Patlayan' adlı bir sergi açmış ve çizdiği 60 yağlıboya tablosunu sergilemiştir.