Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Gaziantep'te sağlık çalışanının, hasta yakınları tarafından darp edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kovid-19 bölümünde paramedik olarak görev yapan Eyüp Toprak, sıra yüzünden iki hasta yakınıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakınlarınca darp edilen Toprak, hastanede görevli güvenlik görevlisi ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

2 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Tedavi altına alınan ve burnunun kırıldığı tespit edilen sağlık çalışanına, doktorlar 10 günlük iş göremez raporu vermek istedi. Toprak, görevine bir an önce dönmek için rapor süresini 4 güne düşürttü. Olayın ardından kavgaya karışan 2 zanlı ise güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Öte yandan kavga, hastanedeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, sağlık çalışanı Toprak'ın hasta yakınlarıyla görüşmesi, ardından yaşanan tartışma ve hastane dışına da yansıyan kavga yer alıyor.

BURNU 3 YERDEN KIRILDI

Paramedik Eyüp Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sıra yüzünden çıkan tartışma nedeniyle hasta yakınlarınca darp edildiğini ve yumrukla burnunun 3 yerden kırıldığını söyledi.

"4 GÜNLÜK İŞ GÖRMEZLİK RAPORU ALDIM"

Olayın ardından polis karakoluna gidip şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirten Toprak, "Olayın ardından 4 günlük iş görmezlik raporu aldım. Daha fazlası verilecekti ama istemedim. Onlar beni bu hale getirdi ama diğer vatandaşların belki bana ihtiyaçları var. 5 aydır ailemden uzağım, hastalara yardımcı oluyorum. Yaşadıklarıma rağmen pazartesi görevimin başında olacağım. Tüm hastalar için burada savaşacağım." dedi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Olaya ilişkin Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, sağlık çalışanı E.T. ve hastane güvenlik görevlileri İ.D, L.Ç. ile hasta yakınları Ş.G. ve M.A. arasında hastanın bekletilmesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kavga esnasında şüpheli M.A'nın parmağının kırıldığı, sağlık çalışanı E.T'nin ise burnunun kırık olduğu olay sonrasında alınan doktor raporu ile tespit edilmiştir. Olaylar sonucunda tarafların davacı ve şikayetçi olmaları üzerine gerekli işlemler tamamlanarak şüpheliler Ş.G. ve M.A. hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı verilmiş olup gözaltı süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.