Gaziantep'te gezilecek yerler nerelerdir? Gaziantep geleneksel yemekleri nelerdir? Gaziantep mutfağı hakkında her şey haberimizde

Halk arasında "Antep" olarak telaffuz edilen Gaziantep şehri, zengin ve lezzetli mutfak kültürü ile ön plana çıkmaktadır. Gaziantep mutfağı, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda ülkemizi temsil etmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan tarihi ve doğal güzelliklerini korumayı başaran ilimiz, ulaşım olanakları ve liman kentlerine yakınlığı sebebiyle ekonomik açıdan Türkiye'nin en zengin kentlerindendir.

GAZİANTEP İKLİMİ

Gaziantep'te Akdeniz ve Karasal iklim görülür. Yaz ayları oldukça sıcak, kışları ise soğuktur. 42 °C 'yi ulaşan sıcakları ile yazları ayları zorlu geçmektedir. Denize kıyısı olmaması nedeniyle nem oranı düşüktür.

GAZİANTEP'TE ULAŞIM

İstanbul'dan direk uçuş bulunan şehir, 1 saat 40 dakika sürmektedir. İstanbul- Gaziantep otobüs yolculuğu süresi, 15 saat 58 dakikadır. Havaalanı ve şehir merkezi uzaklığı süresi, 35 dakikadır. Her 25 dakikada bir hareket eden şehir içi otobüsleri, 9 Tl' dir.

GAZİANTEP'TE GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Tarihi dokulara her an rastlayabileceğiniz bu şehirde, görülmesi gereken yerleri sizler derledik. Hayran kalacağınız bu muhteşem şehir, sizi anında etkisi altına alacaktır.

Tarihi Antep evleri: Geniş avlusu, yüksek duvarları olan genellikle 2 den fazla katı bulunan yapılardır. İşlemeli taşları ve eyvanlı odaları sizi geçmişe yolculuk yapmanızı sağlayacaktır.

Bakırcılar çarşısı: Gaziantep şehir merkezinde bulunan, 500 yıllık geleneği sürdürmeyi başarmıştır.

Bedestenler: Zamanında oldukça ünlü bu yapılar, günümüz AVM konumundadır. Kumaş mücevher ve çeşitli değerli eşyaları bulabileceğiniz bir çeşit kapalı çarşıdır.5 tane yapılmış bedestenlerden; Zincirli bedesten ve kemikli bedesten varlığını bugüne kadar korumayı başarmıştır.

Zeugma antik kenti: Gaziantep'in Nizip ilçesinde yer alır. 21 dekarlık arazi üzerine kurulmuştur.

Zeugma mozaik müzesi: Dünyanın 2. en büyük müzesidir. Teknolojik ve mimari yapıları ile ön plana çıkmıştır.

Gaziantep kalesi: Gaziantep'in merkezinde bulunan, 25 metre yükseklikte bulunan ve dikkat çeken bir tepedir.

Şire han: 7.500 metrekarelik alana sahip, o bölgelerin en büyük kervansarayı dır.

GAZİANTEP'TE NE YENİR?

Küşleme: Oldukça lezzetli bir etten yapılan, uzun süre pişirilen ve terbiyesi ile lezzetine lezzet katacak Gaziantep yemeğini mutlaka denemelisiniz.

Alinazik: Antep'e özgü, közlenmiş patlıcan, yoğurt ve sarımsak ile servis edilir.

Beyran: Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında yer alan beyran çorbası, kuzu ve pirinçten yapılır. Sağlıklı olma özelliği ile de sıkça tercih edilir.

Nohut dürüm: Gaziantep'te kahvaltılarda tüketilen, bol baharat, nohut ve patates kızartması ile hazırlanır.

Kıyma kebabı: Tadını unutamayacağınız, diğer kebaplardan farklı ve hafif lezzet, sizleri beklemektedir.

Yuvalama: Gaziantep'in en sevilen yemeklerden yuvalama, kuzu incik, nohut, tereyağı ve yoğurt ile yapılır.

Patlıcan kebabı:Kuyruk yağından yapılan ve patlıcan ezmesi ile servis edilen kebap türü, lezzzeti ile kendine hayran bırakacaktır.

İçli köfte: Bulgur ile hazırlanan içli köfte, bol baharat ve ceviz ile hazırlanır.

Lahmacun: Antep'e özgü lahmacun daha çok kış aylarında tüketilir. Ek olarak kabuğu ile birlikte rendelenmiş ayva, soğan ve nar ekşisi eklenen soğan lahmacundur.

Antep peyniri: Koyun sütünden yapılan Antep peyniri, büyük toplar halinde suyun içinde satılır.

Katmer: Fıstığı ile ünlü ilimiz Antep, bol tereyağ ve Antep fıstığı ile yapılan katmeri ile ön plandadır.

Menengiç kahvesi: Güneydoğu Anadolu'da sıklıkla tüketilen Menengiç kahvesi, sağladığı oldukça faydalıdır. Demlemesi Türk Kahvesine benzemektedir.

Zahter çayı:Bitki çayı olan zahter, aslında bir çeşit dağ kekiği.Baharat olmasının yanı sıra demlenerek de tüketilir.

ANTEP BAKLAVASI

Baklava denince akla ilk yer Gaziantep'tir. İnce açılan hamur, lezzetli fıstık ile zenginleştirilen bu tatlı, üzerine eklene tereyağ ile muhteşem lezzete dönüşür. Baklavanın arasına kaymak veya dondurma ile servis edilir. Kırk kat incecik hamurdan yapılmış bu lezzeti Antep'te denemeniz gerekmektedir.

GAZİANTEP İLÇELERİ

Araban

İslahiye

Oğuzeli

Yavuzeli

Nureli

Şehitkamil

Nizip

Şahinbey

Karkamış