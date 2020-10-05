Gaziantep FK, Kevin Mirallas'la prensip anlaşmasına vardı
05.10.2020 11:37 | Güncelleme: 05.10.2020 11:50
Süper Lig'de transferin son saatlerine girilirken Gaziantep FK, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ligde, 3 büyüklerin de bir dönem peşinden koştuğu Kevin Mirallas ile prensip anlaşmasına varıldı. Belçikalı oyuncu, sözleşme imzalamak için Gaziantep'e geldi.
Transferin son günlerine girilirken Gazitantep FK Kevin Mirallas'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Belçikalı oyuncu Gazitantep'e gelerek sağlık kontrolünden geçirildi. Resmi prosedürlerin halledilmesinin ardından ise resmi imzaların atılması bekleniyor.
3 BÜYÜKLER DE İSTEMİŞTİ
Hücumün her iki kanadında ve forvet arkasında oynayabilen Mirallas daha önce Lille, Saint Etienne ve Olympiakos, Everton, Fiorentina, Royal Antwerp takımlarında oynamıştı.
Belçikalı oyuncunun daha önceki transfer dönemlerinde 3 büyüklerle de adı geçmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.