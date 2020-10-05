Gaziantep FK, Kevin Mirallas'la prensip anlaşmasına vardı

Süper Lig'de transferin son saatlerine girilirken Gaziantep FK, dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ligde, 3 büyüklerin de bir dönem peşinden koştuğu Kevin Mirallas ile prensip anlaşmasına varıldı. Belçikalı oyuncu, sözleşme imzalamak için Gaziantep'e geldi.