20 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna bağladığı iple kendini astı

Gaziantep'te yaşayan Samet G., (20) henüz bilinmeyen bir nedenle, doğal gaz borusuna bağladığı iple kendini asarak, intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Çağdaş Mahallesi'nde meydana geldi. Samet G., babasına ait iş yerinden çıkarak eve geldi. Ailesinin evde olmadığı sırada, odadaki doğal gaz borusuna bağladığı iple kendini asan Samet G. yaşamına son verdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Eve gelen ailesi tarafından bulunan Samet G.'nin cansız bedeni, ihbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.