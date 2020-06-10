Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı
Gaziantep'te yaşayan 17 yaşındaki davulcu, sevdiği kızla evlenmek istedi ancak ailesi izin vermedi. Ailesinin engel olması sonucu bunalıma giren genç intihar etti.
10.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:32
Gaziantep'te, Harun Ö. (17) isimli genç, ailesi kız arkadaşıyla evlenmesine izin vermeyince, kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
İntihar olayı, önceki akşam Ünaldı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, düğünlerde davulculuk yapan Harun Ö., kız arkadaşı ile evlenmek istedi. Ancak aile, kabul etmedi.
İPLE KENDİNİ ASTI
Harun Ö. de annesi ile babasının terasta oturduğu sırada, oturma odasının tavanına iple kendini astı. Baba Harun Ö., tarafından cansız bedeni bulunan Harun Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
5 kardeş olan gencin intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.