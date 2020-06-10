Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyen 17 yaşındaki davulcu, canına kıydı

Gaziantep'te, Harun Ö. (17) isimli genç, ailesi kız arkadaşıyla evlenmesine izin vermeyince, kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

İntihar olayı, önceki akşam Ünaldı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, düğünlerde davulculuk yapan Harun Ö., kız arkadaşı ile evlenmek istedi. Ancak aile, kabul etmedi.

İPLE KENDİNİ ASTI

Harun Ö. de annesi ile babasının terasta oturduğu sırada, oturma odasının tavanına iple kendini astı. Baba Harun Ö., tarafından cansız bedeni bulunan Harun Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

5 kardeş olan gencin intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.