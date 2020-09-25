Gazapizm ft. Gaye Su Akyol - Perişan şarkı sözleri | Perişan şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Gazapizm'in çıkardığı yeni şarkı trendlerde yükselmeye devam ediyor. Şuanda Youtube trendlerde 17. sırada yer alan şarkının zamanla daha yukarılara çıkması bekleniyor. Peki "Perişan" şarkısının sözleri nelerdir? Perişan şarkı sözleri nedir, şarkı hakkında bilgiler nelerdir?

PERİŞAN ŞARKI SÖZLERİ

Atlası çöl

Bi' seyyah sırtımda kaskatı gör

Girmişiz ormana baltamız kör

Kalmışız öylece kalmamış yön

Bö!

N'olduysa korkmadı kimse

Zalimi kollayan afeti örfken

Bir nevi erkenden mahşeri görcek

Gözleri açmayan kalmadı kör de

Yardım ara

Gelir antikalar

Size pa**** atar

Bize mastika çal

Deli entrikalar

Gelip zihne akar

Size leyli bahar

Beni bende bırak

Aslına baksan

Entegre hayata suç da

Elimde muşta

Takılma pu**a bak olmadık kukla

Daveti kırmayıp ortaya kuscaz

Seni yok yere boş yere kovcaz

Çözsek de tasmanı hoşt diyen olmaz

Kadrajda biz ama poz kesen onlar

Bizi kasvete koyma

Perişan olduk yeter

Halimiz bok hep keder

Perişan olduk yeter

Halimiz b*k hep keder

Esaretin gölgesinde eriyoruz derbeder

Terbiyesizsin

Düştüysen ağlama hani para pisti

Birileri buralara mayınları dizdi

Geçmişiz felekten bu da bize risk mi

Ha***** artist

Hanginiz akil

Üç gram akıl var o da tabii nakil

Türk müziğinde usul direnişim sakil

Tabii bu da vakit, hepinize nasip

Elimize taş

Sevgiliye naz

Ürkütme filleri bi' ezdiğine bak

Bu ne biçim bir yol gençliğime kast

Oltamıza rast

Bırak beni rahat

Sıra bizim kalk

Yıllardır şiştik

Yokken konuştular ısrarla fikri

Bir dönemin popüleri ıskarta şimdi

Mızrakla geldim yakanızda elim

Ben senin kimsen miyim

Düşman mıyım

El miyim

Su yeşil sazlar yeşil

İçim sefil renksizim

Su yeşil sazlar yeşil

Ülkem sefil renksizim

GAZAPİZM KİMDİR?

Gazapizm ya da doğum adıyla Anıl Murat Acar, 20 Temmuz 1988 Elazığ doğumlu Türk rapçidir.

Türkçe rap müziğine 2003 yılında başladı, 2012'de Konak, İzmir'de Argo İzmir'i kurdu. 2014'te Yeraltı Edebiyatı albümünü yayınladı. Sokak ağzı ile bestelediği parçaları ile ilgi gördü. 2016'da Bir Gün Her Şey adlı albümünü yayımladı. İzmir'de "Gece Sabahın" ve "Memleketsiz" adlı şarkılar için klip çekti. Çukur adlı dizide "Heyecanı Yok" adlı şarkısının yer bulmasıyla daha fazla tanınmaya başladı. Şarkı, Türk dizilerinde rapin daha fazla görünür olduğu bir döneme denk geldi ve etkili oldu. Gazapizm daha sonra aynı dizi için Cem Adrian ile "Kalbim Çukurda" adlı şarkıyı seslendirdi.

GAYE SU AKYOL KİMDİR?

Gaye Su Akyol 30 Ocak 1985 İstanbul doğumlu Türk şarkıcı, ressam ve antropolog.

Gaye Su Akyol, 30 Ocak 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası, ressam Muzaffer Akyol'dur. İlkokulu ve liseyi İstanbul'da okumuş, üniversite eğitimini ise 2002-2007 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi antropoloji bölümünde tamamladı. Ortaokuldan beri müziğin içinde olan Akyol, Seni Görmem İmkânsız grubuyla tanındıktan sonra 2014 yılında yayınlanan Develerle Yaşıyorum albümüyle adından söz ettirdi. 2017'de İstanbul Kırmızısı adlı Ferzan Özpetek filmi için birkaç eser besteledi.

PERİŞAN ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkıyı Gazapizm ve Gaye Su Akyol birlikte söylemektedirler. Şuanda 300 bin dinlenmeyi geçen şarkı trend listesinde de yer almaktadır. Şarkı 23 Eylül Çarşamba 2020'de çıkmıştır. Şarkı hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Yönetmen, Karakter Tasarımı, Konsept Tasarımı, Karakter Animasyonu, Görüntü Yönetmeni: ha:ar (Hande Şekerciler & Arda Yalkın)

Ortam tasarımı: Melike Korkmaz

Ses tasarımı: Ateş Berker Öngören

Söz: Gazapizm & Gaye Su Akyol

Müzik: Ateş Berker Öngören & Muammer Çetinyay

Yaylı Grup: Argo Strings

Mix: Okan Çam

Mastering: Barış Büyük