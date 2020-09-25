Gazapizm ft. Gaye Su Akyol - Perişan şarkı sözleri | Perişan şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Gazapizm'in yeni şarkısı "Perişan" 23 Eylül 2020 tarihinde Youtube'da yayınlandı. Gazapizm ve Gaye Su Akyol'un birlikte söyledikleri şarkının sözleri çok merak konusu oldu. Perişan sözleri nelerdir? Perişan şarkısı sözleri sizlerle...
Gazapizm'in çıkardığı yeni şarkı trendlerde yükselmeye devam ediyor. Şuanda Youtube trendlerde 17. sırada yer alan şarkının zamanla daha yukarılara çıkması bekleniyor. Peki "Perişan" şarkısının sözleri nelerdir? Perişan şarkı sözleri nedir, şarkı hakkında bilgiler nelerdir?
PERİŞAN ŞARKI SÖZLERİ
Atlası çöl
Bi' seyyah sırtımda kaskatı gör
Girmişiz ormana baltamız kör
Kalmışız öylece kalmamış yön
Bö!
N'olduysa korkmadı kimse
Zalimi kollayan afeti örfken
Bir nevi erkenden mahşeri görcek
Gözleri açmayan kalmadı kör de
Yardım ara
Gelir antikalar
Size pa**** atar
Bize mastika çal
Deli entrikalar
Gelip zihne akar
Size leyli bahar
Beni bende bırak
Aslına baksan
Entegre hayata suç da
Elimde muşta
Takılma pu**a bak olmadık kukla
Daveti kırmayıp ortaya kuscaz
Seni yok yere boş yere kovcaz
Çözsek de tasmanı hoşt diyen olmaz
Kadrajda biz ama poz kesen onlar
Bizi kasvete koyma
Perişan olduk yeter
Halimiz bok hep keder
Perişan olduk yeter
Halimiz b*k hep keder
Esaretin gölgesinde eriyoruz derbeder
Terbiyesizsin
Düştüysen ağlama hani para pisti
Birileri buralara mayınları dizdi
Geçmişiz felekten bu da bize risk mi
Ha***** artist
Hanginiz akil
Üç gram akıl var o da tabii nakil
Türk müziğinde usul direnişim sakil
Tabii bu da vakit, hepinize nasip
Elimize taş
Sevgiliye naz
Ürkütme filleri bi' ezdiğine bak
Bu ne biçim bir yol gençliğime kast
Oltamıza rast
Bırak beni rahat
Sıra bizim kalk
Yıllardır şiştik
Yokken konuştular ısrarla fikri
Bir dönemin popüleri ıskarta şimdi
Mızrakla geldim yakanızda elim
Ben senin kimsen miyim
Düşman mıyım
El miyim
Su yeşil sazlar yeşil
İçim sefil renksizim
Su yeşil sazlar yeşil
Ülkem sefil renksizim
GAZAPİZM KİMDİR?
Gazapizm ya da doğum adıyla Anıl Murat Acar, 20 Temmuz 1988 Elazığ doğumlu Türk rapçidir.
Türkçe rap müziğine 2003 yılında başladı, 2012'de Konak, İzmir'de Argo İzmir'i kurdu. 2014'te Yeraltı Edebiyatı albümünü yayınladı. Sokak ağzı ile bestelediği parçaları ile ilgi gördü. 2016'da Bir Gün Her Şey adlı albümünü yayımladı. İzmir'de "Gece Sabahın" ve "Memleketsiz" adlı şarkılar için klip çekti. Çukur adlı dizide "Heyecanı Yok" adlı şarkısının yer bulmasıyla daha fazla tanınmaya başladı. Şarkı, Türk dizilerinde rapin daha fazla görünür olduğu bir döneme denk geldi ve etkili oldu. Gazapizm daha sonra aynı dizi için Cem Adrian ile "Kalbim Çukurda" adlı şarkıyı seslendirdi.
GAYE SU AKYOL KİMDİR?
Gaye Su Akyol 30 Ocak 1985 İstanbul doğumlu Türk şarkıcı, ressam ve antropolog.
Gaye Su Akyol, 30 Ocak 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası, ressam Muzaffer Akyol'dur. İlkokulu ve liseyi İstanbul'da okumuş, üniversite eğitimini ise 2002-2007 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi antropoloji bölümünde tamamladı. Ortaokuldan beri müziğin içinde olan Akyol, Seni Görmem İmkânsız grubuyla tanındıktan sonra 2014 yılında yayınlanan Develerle Yaşıyorum albümüyle adından söz ettirdi. 2017'de İstanbul Kırmızısı adlı Ferzan Özpetek filmi için birkaç eser besteledi.
PERİŞAN ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkıyı Gazapizm ve Gaye Su Akyol birlikte söylemektedirler. Şuanda 300 bin dinlenmeyi geçen şarkı trend listesinde de yer almaktadır. Şarkı 23 Eylül Çarşamba 2020'de çıkmıştır. Şarkı hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Yönetmen, Karakter Tasarımı, Konsept Tasarımı, Karakter Animasyonu, Görüntü Yönetmeni: ha:ar (Hande Şekerciler & Arda Yalkın)
Ortam tasarımı: Melike Korkmaz
Ses tasarımı: Ateş Berker Öngören
Söz: Gazapizm & Gaye Su Akyol
Müzik: Ateş Berker Öngören & Muammer Çetinyay
Yaylı Grup: Argo Strings
Mix: Okan Çam
Mastering: Barış Büyük