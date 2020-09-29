Gaşiye Suresi anlamı nedir? Gaşiye tefsiri nedir? Gaşiye ne demektir? Gaşiya Arapça okunuşu nedir?

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GAŞİYE SURESİ NEDİR?
1.Hel etake hadiysülğaşiyeti.
2.Vücuhün yevmeizin haşi'atün.
3.'Amiletün nasıbetün.
4.Tasla naren hamiyeten.
5.Tüska min 'aynin aniyetin.
6.Leyse lehüm ta'amün illa min dariy'ın.
7.La yüsminü ve la yuğniy min cu'ın.
8.Vücuhün yevmeizin na'ımetün.
9.Lisa'yiha radıyetün.
10.Fiy cennetin 'aliyetin.
11.La tesme'u fiyha lağıyeten
12.Fiyha 'aynün cariyetün.
13.Fiyha sürürin merfu'atün.
14.Ve ekvabün mevdu'atün.
15.Ve nemariku masfufetün.
16.Ve zerabiyyü mebsusetün.
17.Efela yenzurune ilel'ibilli keyfe hulikat.
18.Ve ilessemai keyfe rufi'at.
19.Ve ilelcibali keyfe nusıbet.
20.Ve ilel'ardı keyfe sutihat.
21.Fezekkir innema ente müzekkirün.
22.Leste'aleyhim bimusaytırin.
23.İlla men tevella ve kefere.
24.Feyü'azzibühullahül'azabel'ekbere.
25.İnne ileyna iyabehüm.
26.Sümme inne 'aleyna hısabehüm.
GAŞİYEHAKKINDA
Mekke döneminde inmiştir. Kur'an'ı Kerim'in 26. ayetidir. Sure, adını birinci ayetteki ''el-Gaşiye'' kelimesinden almıştır. Gayişe, kaplayıp bürüyen demektir.
GAŞİYE NUZÜL
Kur'an'ı Kerim'de sıralamada seksen sekizinci, iniş sırasına göre altmış sekizinci suredir. Zariyat suresinden sonra, Kehf suresinden önce Mekke'de indirilmiştir.
GAŞİYEKONUSU
Surede cennete gidecek insanlarla cehenneme gidecek insanların ahiretteki durumları anlatılmaktadır. Allah'ın varlığına ve birliğine dair deliller sıralanmaktadır. Tebliğ yöntemi öğretilmektedir.