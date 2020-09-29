Gaşiye Suresi anlamı nedir? Gaşiye tefsiri nedir? Gaşiye ne demektir? Gaşiya Arapça okunuşu nedir?

Gaşiye suresi anlamı nedir? Gaşiye suresi konusu nedir? Gaşiyesuresi Arapça anlamı nedir?

GAŞİYE SURESİ NEDİR?

1-7 Ayet Tefsiri

1.Hel etake hadiysülğaşiyeti.

2.Vücuhün yevmeizin haşi'atün.

3.'Amiletün nasıbetün.

4.Tasla naren hamiyeten.

5.Tüska min 'aynin aniyetin.

6.Leyse lehüm ta'amün illa min dariy'ın.

7.La yüsminü ve la yuğniy min cu'ın.

8-11 Ayet Tefsiri

8.Vücuhün yevmeizin na'ımetün.

9.Lisa'yiha radıyetün.

10.Fiy cennetin 'aliyetin.

11.La tesme'u fiyha lağıyeten

12-16 Ayet Tefsiri

12.Fiyha 'aynün cariyetün.

13.Fiyha sürürin merfu'atün.

14.Ve ekvabün mevdu'atün.

15.Ve nemariku masfufetün.

16.Ve zerabiyyü mebsusetün.

17-20 Ayet Tefsiri

17.Efela yenzurune ilel'ibilli keyfe hulikat.

18.Ve ilessemai keyfe rufi'at.

19.Ve ilelcibali keyfe nusıbet.

20.Ve ilel'ardı keyfe sutihat.

21-24 Ayet Tefsiri

21.Fezekkir innema ente müzekkirün.

22.Leste'aleyhim bimusaytırin.

23.İlla men tevella ve kefere.

24.Feyü'azzibühullahül'azabel'ekbere.

25-26 Ayet Tefsiri

25.İnne ileyna iyabehüm.

26.Sümme inne 'aleyna hısabehüm.

GAŞİYEHAKKINDA

Mekke döneminde inmiştir. Kur'an'ı Kerim'in 26. ayetidir. Sure, adını birinci ayetteki ''el-Gaşiye'' kelimesinden almıştır. Gayişe, kaplayıp bürüyen demektir.

GAŞİYE NUZÜL

Kur'an'ı Kerim'de sıralamada seksen sekizinci, iniş sırasına göre altmış sekizinci suredir. Zariyat suresinden sonra, Kehf suresinden önce Mekke'de indirilmiştir.

GAŞİYEKONUSU

Surede cennete gidecek insanlarla cehenneme gidecek insanların ahiretteki durumları anlatılmaktadır. Allah'ın varlığına ve birliğine dair deliller sıralanmaktadır. Tebliğ yöntemi öğretilmektedir.