Garry Rodrigues ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı

Fenerbahçe'de ayrılığı merakla beklenen Garry Rodrigues konusunda düğüm çözüldü. Sarı-lacivertliler, sözleşmeyi feshettiğini TFF'ye bildirdi. Kısa bir süre önce Başkan Ali Koç ile de görüşen Garry Rodrigues ayrılığı kabul etti ve sözleşmesi feshedildi.

Sarı lacivertlilerde uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağlamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü Al İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı.