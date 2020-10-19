Garry Rodrigues ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı
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Garry Rodrigues ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı

19.10.2020 19:28 | Son Güncelleme: 19.10.2020 19:41
Garry Rodrigues ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un kadro planlamasında yer almayan orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'in sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de ayrılığı merakla beklenen Garry Rodrigues konusunda düğüm çözüldü. Sarı-lacivertliler, sözleşmeyi feshettiğini TFF'ye bildirdi. Kısa bir süre önce Başkan Ali Koç ile de görüşen Garry Rodrigues ayrılığı kabul etti ve sözleşmesi feshedildi.

Sarı lacivertlilerde uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağlamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kiralık olarak formamızı giyen Garry Rodrigues'in, bonservisini elinde bulunduran kulübü Al İttihad'a dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

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