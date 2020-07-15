Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir kampındaymış

ANKARA Garı'nda, 10 Ekim 2015 tarihinde terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen, 100 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili davada yargılanan 16 sanıktan, katliamın planlayıcısı İlhami Balı'nın, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki esir kampında olduğu ortaya çıktı.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve ana davadan dosyası ayrılan 16 firari sanığın yargılandığı davanın görülmesine yarın devam edilecek. Mahkeme, son celsede Interpol aracılığıyla firari sanıklardan Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Ahmet Güneş, Hasan Hüseyin Uğur ve Nusret Yılmaz hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar vermişti. İlhami Balı'nın da arasında bulunduğu diğer firariler hakkında ise daha önce kırmızı bülten çıkarılmıştı.

EMNİYETEN GELEN YAZI DOSYAYA GİRDİ

Mahkemenin, firari sanıkların akıbeti konusunda emniyete yazdığı müzekkereye gelen cevap yazısı, dava dosyasına girdi. Yazıda, daha önce nerede olduğu tespit edilemeyen saldırının planlayıcısı olduğu ve birçok eylemin de emrini verdiği belirlenen, davanın bir numaralı sanığı firari İlhami Balı'nın, Suriye'de adı 'x' olarak belirtilen esir kampında olduğu belirtildi. Söz konusu kampın sözde esir kampı olduğu belirtilerek, "23 adet yakalama kararı bulunan şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, adı geçen İlhami Balı'nın sözde esir kampında isminin bulunduğu tespit edilmiştir" denildi. Yazıda yine firari sanıklardan Mustafa Delibaşlar ile Cebrail Kaya'nın ise Suriye'de 'SDG' adlı esir kampında bulunduklarının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

KARAR 3 AĞUSTOS 2018'DE ÇIKMIŞTI

Katliamla ilgili görülen ana davada karar 3 Ağustos 2018'de çıkmış, sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç, 'anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Ayrıca bu sanıklar 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 10 bin 557'şer kez hapisle cezalandırılmıştı. Mahkeme, sanıklardan bazılarına da terör örgütü yöneticiliği ve terör örgütü üyeliği suçlarından ceza vermişti. Firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur'un dosyaları ayrılmış ve bu sanıkların yargılanmasına daha sonra başlanmıştı.