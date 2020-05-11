Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Gana'nın Tema kentindeki balık işleme fabrikasında çalışan bir işçi fabrikadaki 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı.
11.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:40
Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Tema kentinde balık işleme fabrikasında çalışan ve korona testi pozitif çıkan bir işçinin 533 işçiye korona virüs bulaştırdığını açıkladı. Salgının fabrikada nasıl yayıldığı ve fabrikada gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığı henüz bilinmezken, koronavirüs taşıyan işçinin temas ettiği diğer kişileri bulmak için çalışmalar sürüyor.
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GANA'DA SON DURUM
Gana'da Mayıs ayı sonuna kadar halka açık toplantılar yasaklanırken, ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin kapalı kalmaya devam edeceği belirtildi.
Fabrikada çıkan yeni vakalarla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 4 bin 700'e yükseldi. Gana'da korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 494 olarak açıklandı.