Gamze Erçel kimdir? Gamze Erçel kaç yaşında? Gamze Erçel, Hande Erçel'in neyi oluyor? Gamze Erçel olayı nedir?

Hande Erçel'in ablası olan Gamze Erçel, 1992 yılında dünyaya gelmiştir. Hande Erçel ile aralarında 1 yaş olan güzel oyuncu, Moda ve Tekstil Tasarımı mezunudur. Farklı yapımlarda rol alan Erçel kardeşler hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında.

GAMZE ERÇEL KİMDİR?

Genç oyuncu Gamze Erçel, 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Gamze Erçel, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünden mezun oldu.

10 yıldır tasarım ile ilgilenip çizim çalışmaları yapıyor. Erkek gömleği tasarımı çalışmaları da bulunan Erçel, 2012 yılında Miss Face of Cinema adlı bir organizasyona katılarak burada "Sinema Güzeli" seçilmiştir.

Güneşin Kızları dizisiyle meşhur olan kız kardeşi Hande Erçel gibi oyunculuk ile kariyerine devam eden Gamze Erçel, Hayat Ağacı ve Çılgın Dershane Üniversite gibi projelerde yer aldı. "Umuda Kelepçe Vurulmaz" adlı dizide Simge karakterini canlandırdı.

Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım

HANDE ERÇEL KİMDİR?

24 Kasım 1993 tarihinde dünyaya gelen Hande Erçel, Bandırma'lıdır.

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma'da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir.

2014 yılında Show Tv'de yayına başlayan ve beş bölümde sonlanan "Çılgın Dershane Üniversitede" adlı dizide oyunculuğa başladı. Paşhan Yılmazel, Duygu Çetinkaya, Berrin Keklikler, Okan Karacan gibi oyuncularla birlikte rol aldı.

2014 yılında "Hayat Ağacı" adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu.

Hande Erçel, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizide "Selin Yılmaz" karakterini oynamaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.

Filmografisi

2013 Dizi "Tatar Ramazan (dizi,2013)" Kendisi Yardimci oyuncu

2013 Dizi Çalıkuşu Zahide Yardımcı oyuncu

2014 Dizi Çılgın Dersane Üniversitede Meryem Yardımcı oyuncu

Dizi Hayat Ağacı Selen Karahanlı Yardımcı oyuncu

2015-2016 Dizi Güneşin Kızları Selin Yılmaz/Mertoğlu Başrol oyuncusu

2016-2017 Dizi Aşk Laftan Anlamaz Hayat Uzun/Sarsılmaz Başrol oyuncusu

2017 Dizi Siyah Inci Hazal Başrol oyuncusu

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2016 L'Oréal Paris Casting Creme Gloss

2017 Defacto Çuk Oturur mükemmel Durur

Ödülleri ve adaylıkları

Yıl Ödül Töreni Kategori Proje Sonuç

2012 Miss Civilization of Turkey Birincilik Kazandı

Miss Civilization of The World İkincilik Kazandı

2015 42.Pantene Altın Kelebek Ödülleri Pantene Yıldızı Parlayanlar Güneşin Kızları Kazandı

En Yakışan Çift (Selin & Ali) Adaylık

2016 23.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu Kazandı

2.Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Kazandı

7.KTÜ Medya Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu Kazandı

7.İMK Sosyal Medya Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Aşk Laftan Anlamaz Adaylık

2017 1.Müzikonair Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık

8.KTÜ Medya Ödülleri En Beğenilen Dizi Çifti (Hayat & Murat) Adaylık

Yeditepe Üniversitesi 5.Dilek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Kazandı

1.Türkiye Çocuk Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık

2.Türkiye Gençlik Ödulleri En İyi Kadin Dizi Oyuncusu Kazandı

İstanbul Moda Rehberi Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu

GAMZE ERÇEL OLAYI NEDİR?

Gamze Erçel, son fotoğrafına gelen yoruma verdiği cevapla sosyal medyada gündeme geldi.