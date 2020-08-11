Gamonya: Hayaller Ülkesi filmi konusu nedir? Gamonya: Hayaller Ülkesi oyuncuları ve Gamonya: Hayaller Ülkesi özeti!

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GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Tuğçe Soysop

Oyuncular: Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Ahmet Rıfat Şungar, Ali Uyandıran, Dora Dalgıç

Tür: Fantastik, Macera

Yapım Yılı: 2019 (104 dk)

Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2020 Cuma

Senaryo: Murat Kepez, Uğur Güvercin

GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Gamonya: Hayaller Ülkesi, bilmediği bir dünyada zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Mutsuz bir çocuk olan Umut, dedesi Ahmet ile birlikte yaşamaktadır. Dedesinin yaşadığı bir kaza, hayal kurmayı unutmuş bir çocuk olan Umut'un bilmediği bir dünya ile tanışmasına neden olur. Kaza sonucu fantastik bir dünya olan Gamonya'da yaşayan insanlarla tanışan Umut, burasının umutsuz çocuklara hayal ürettiğini öğrenir. Gamonya'da yaşayan insanların kendisinden yardım istemesi üzerine, kendisini sihirli bir maceranın ortasında bulan Umut, bu süreçte yeniden hayal kurmayı öğrenebilecek midir?

Yönetmen koltuğunda Tuğçe Soysop'un oturduğu, BKM yapımı fantastik macera türündeki 'Gamonya: Hayaller Ülkesi' filminin oyuncu kadrosunda Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Ahmet Rıfat Şungar, Ali Uyandıran, Burcu Altın, Dora Dalgıç, Zeynep Ilgın Çelik gibi isimler yer alıyor.