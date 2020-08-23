Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi

Galatasaray forması giyen Ryan Babel, ayrılık iddialarıyla gündeme gelirken Hollandalı futbolcu sosyal medyada dikkat çekici bir harekette bulundu. Deneyimli oyuncu, Instagram'dan kendisine yöneltilen bir soruyu cevapladı.

Babel, "Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?" sorusuna "2 yıl sonra" yanıtıyla geri dönüş yaptı.

SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTECEK

33 yaşındaki Babel, Babel'in sözleşmesi, 2022 yılında sona erecek.

AJAX'A KİRALANMIŞTI

Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Ajax'a kiralanmış ve bu sezon başında Galatasaray'a geri dönmüştü. Kariyerinde daha önce Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Beşiktaş ve Fulham'da da oynayan Babel, bu sezon Süper Lig'de 15 maça çıkıp rakip fileleri 5 kez havalandırdı.