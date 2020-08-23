Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi
Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi 2022'de bitecek olan Ryan Babel, Instagram hesabında kendisin yöneltilen "Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?" sorusuna "2 yıl sonra" cevabını vererek medyada çıkan ayrılık iddialarına yanıt verdi.
23.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 23.08.2020 17:24
Galatasaray forması giyen Ryan Babel, ayrılık iddialarıyla gündeme gelirken Hollandalı futbolcu sosyal medyada dikkat çekici bir harekette bulundu. Deneyimli oyuncu, Instagram'dan kendisine yöneltilen bir soruyu cevapladı.
Babel, "Galatasaray'dan ne zaman ayrılıyorsun?" sorusuna "2 yıl sonra" yanıtıyla geri dönüş yaptı.
SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTECEK
33 yaşındaki Babel, Babel'in sözleşmesi, 2022 yılında sona erecek.
AJAX'A KİRALANMIŞTI
Hollandalı futbolcu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Ajax'a kiralanmış ve bu sezon başında Galatasaray'a geri dönmüştü. Kariyerinde daha önce Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al Ain, Deportivo, Beşiktaş ve Fulham'da da oynayan Babel, bu sezon Süper Lig'de 15 maça çıkıp rakip fileleri 5 kez havalandırdı.