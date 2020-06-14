Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayağının kırılmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Emre Akbaba'nın sakatlanmasının ardından Rize'de üst üste 2 büyük sakatlıkla karşı karşıya kaldı.
14.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:34
Galatasaray'ın Süper Lig'de son 2 sezondur Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçlar, üzücü sakatlıkları beraberinde getiriyor.
Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
ÖNCE EMRE AKBABA, ŞİMDİ DE MUSLERA
Geçtiğimiz sezon Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı ve sonrasında 8 ay sahalardan uzak kaldığı Rize'de, bu sefer sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera sakatlandı.
Tecrübeli kalecinin de Emre Akbaba'nın sakatlığına benzer bir sakatlık yaşadığı ve sağ ayağında iki adet kırık olduğu tespit edilirken, Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.