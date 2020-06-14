Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayağının kırılmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Emre Akbaba'nın sakatlanmasının ardından Rize'de üst üste 2 büyük sakatlıkla karşı karşıya kaldı.
14.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:33
Galatasaray'ın Süper Lig'de son 2 sezondur Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçlar, üzücü sakatlıkları beraberinde getiriyor.
ÖNCE EMRE AKBABA, ŞİMDİ DE MUSLERA
Geçtiğimiz sezon Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı ve sonrasında 8 ay sahalardan uzak kaldığı Rize'de, bu sefer sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera sakatlandı.
Tecrübeli kalecinin de Emre Akbaba'nın sakatlığına benzer bir sakatlık yaşadığı ve sağ ayağında iki adet kırık olduğu tespit edilirken, Muslera'nın en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.